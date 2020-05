Australia: attacco con coltello in mall

ROMA, 1 MAG - La polizia australiana ha ucciso un uomo armato di coltello che aveva seminato il panico in un centro commerciale dello Stato dell'Australia Occidentale ferendo numerose persone: l'attacco, riporta la Bbc, è avvenuto nel mall South Hedland Square, alla periferia della città di Port Hedland, nella regione di Pilbara. Due dei feriti sono in condizioni gravi. Testimoni hanno riferito che l'aggressore indossava una giacca da lavoro ad alta visibilità. L'attacco è avvenuto alle 10:00 locali (le 4 del mattino in Italia).