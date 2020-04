Allievi agenti giurano con mascherina

SPOLETO (PERUGIA), 30 APR - Hanno pronunciato il tradizionale "lo giuro" con il volto protetto dalle mascherine e mantenendo le distanze di sicurezza previste dalle norme anti Covid, gli agenti in prova che hanno terminato il 208/o corso di formazione presso l'Istituto per sovrintendenti della Polizia di Stato "Rolando Lanari" che ha sede a Spoleto. La cerimonia si è svolta nella palestra della struttura. I 445 allievi sono stati divisi in gruppi di 30. A leggere la formula del giuramento di fedeltà alla Repubblica è stata la dirigente della Scuola dottoressa Maria Teresa Panone. Poi l'esecuzione dell'inno di Mameli e il tradizionale lancio del berretto. Negli ultimi due mesi del corso, gli allievi agenti hanno seguito un programma di didattica a distanza per rientrare a Spoleto solo per l'ultimo atto della loro formazione. Subito dopo sono partiti per i reparti ai quali sono stati assegnati.