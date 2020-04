Raggi,navette per dipendenti pubblici

ROMA, 30 APR - Navette per i dipendenti pubblici per decongestionare Roma dal traffico nella fase della ripartenza. E' questa l'idea contenuta in una lettera che la sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al sottosegretario Riccardo Fraccaro e ai ministri. Raggi, secondo quanto si è appreso, propone un "tavolo di raccordo" inter-istituzionale al quale far partecipare i "mobility manager" dei ministeri per contribuire alla mobilità cittadina della fase 2.