Conte, vene tremavano in certi momenti

ROMA, 30 APR - "Ci sono stati momenti in cui le nostre vene tremavano, perché non pensavamo di riuscire a arrestare la curva del contagio". Lo sottolinea, in uno dei passaggi finali dell'informativa al Senato, il premier Giuseppe rimarcando "la prova che i nostri cittadini stanno offrendo. Dobbiamo ringraziarli per i comportamenti virtuosi posti in essere, per il senso civico che stanno dimostrando. Se siamo riusciti a piegare la curva del contagio è merito loro", osserva Conte tra gli applausi della maggioranza.