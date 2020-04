Papa, prego per i tanti defunti anonimi

CITTÀ DEL VATICANO, 30 APR - Il pensiero del Papa oggi è stato rivolto a quanti sono morti a causa del coronavirus e in particolare ai tanti "defunti anonimi". "Preghiamo oggi per i defunti, per coloro che sono morti per la pandemia", ha detto nell'introduzione della messa a Santa Marta con una preghiera "speciale per i defunti, diciamo così, anonimi. Abbiamo visto le fotografie delle fosse comuni, tanti sono lì".