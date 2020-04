Luca Milano, con Rai Ragazzi la scuola al passo con i tempi

ROMA, 30 APR - Agli studenti, orfani della scuola nell'era del coronavirus, mancherà quest'anno anche la cena di fine anno, istantanea vivida nell'album dei ricordi di generazioni, momento di commiato tra compagni e insegnanti e rito di passaggio a nuove stagioni della vita. "Stiamo pensando a realizzarla con una formula diversa, qualcosa ci inventeremo", promette Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi e responsabile della Direzione Kids di Viale Mazzini, raccontando l'impegno del servizio pubblico in questo periodo di emergenza. Con il lockdown, la Rai si è mobilitata potenziando l'offerta tradizionale, in grado di raggiungere tutte le famiglie, e in streaming: "Lo spirito è ancora quello del maestro Manzi, ma i linguaggi sono al passo con i tempi. Quando il nostro pubblico di riferimento ha cambiato vita, la prima preoccupazione è stata la tutela della salute, l'invito a restare a casa, offrendo spazi di divertimento, ma anche divulgando informazioni e rispondendo alle domande che i bambini ci ponevano". Centrale il dialogo attraverso 'Diario di casa', la striscia quotidiana condotta da Armando Traverso e Carolina Benvenga, che da Rai1 si è spostato su Rai2, ma va anche su Rai Yoyo e RaiPlay. "Quando poi è emerso che le scuole sarebbero rimaste chiuse, ci siamo concentrati sulla didattica a distanza", sottolinea Milano, "per sostenere il grande sforzo che le classi stanno facendo da tempo e per raggiungere tutti". Di qui l'arricchimento dell'offerta educativa su Rai Gulp, "con La banda dei fuoriclasse, un programma di tre ore in diretta, realizzato nel Centro di produzione di Torino nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. La diretta crea interazione con i ragazzi, che pongono domande riportate immediatamente ai professori ospiti. La scuola, come ha detto il presidente Mattarella, non è solo apprendimento ma comunità: proviamo a far sentire i giovani parte di una generazione che vive un'esperienza senza precedenti". E i ragazzi apprezzano: "in due mesi i follower Instagram di Rai Gulp sono cresciuti del 30%". (ANSA).