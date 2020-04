Lega, centrodestra determinate nel voto

ROMA, 30 APR - "Senza la Lega e tutto il centrodestra, incredibilmente la maggioranza oggi non avrebbe avuto al Senato i numeri sufficienti per l'approvazione dello scostamento di bilancio, cioè per liberare 55 miliardi per gli Italiani". Così il segretario della Lega Matteo Salvini commenta il voto sullo scostamento di bilancio di Palazzo Madama che ha visto la maggioranza fermarsi a quota i 158. I si totali sono stati 276. "Prima gli italiani" per noi non è uno slogan, ma una ragione di vita. Noi della Lega andiamo oltre gli insulti: abbiamo aiutato una maggioranza assente", spiega.