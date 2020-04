Rally Borse Europa, Francoforte +2,9%

MILANO, 29 APR - Chiusura in forte rialzo per le Borse europee, che terminano le contrattazioni sui massimi di giornata in scia alle attese di nuove misure di sostegno da parte della Fed e della Bce e ai risultati incoraggianti nel trattamento del coronavirus con il farmaco remdesivir. Parigi è balzata del 2,22% a 4.671 punti, Francoforte del 2,89% a 11.107 punti e Londra del 2,77% a 6.123 punti. L'indice paneuropeo Stoxx 600, in rialzo dell'1,7%, aggiorna i massimi dallo scorso 9 marzo.