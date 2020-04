Iata, marzo disastroso, passeggeri -53%

ROMA, 29 APR - Marzo è stato un mese "disastroso" per il trasporto aereo: il traffico passeggeri globale è crollato del 52,9% rispetto al periodo dell'anno precedente, segnando il più grande declino della storia recente. Lo rende noto la Iata, misurando l'impatto del lockdown internazionale contro il coronavirus. In termini destagionalizzati, i volumi globali di passeggeri sono tornati ai livelli del 2006, ma aprile, avverte l'organizzazione, sarà un mese ancora peggiore. "Marzo è stato un mese disastroso per l'aviazione. - spiega il direttore generale Alexandre de Juniac - Le compagnie aeree hanno progressivamente risentito del crescente impatto delle chiusure delle frontiere e delle restrizioni legate al Covid-19, anche sui mercati nazionali. La domanda è scesa allo stesso livello del 2006, ma abbiamo il doppio delle flotte e dei dipendenti. Sappiamo che la situazione è peggiorata ancora di più in aprile e la maggior parte dei segnali indica una lenta ripresa".