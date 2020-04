Arcuri,imprevedibile durata della crisi

ROMA, 29 APR - "La situazione economico finanziaria è conosciuta, la crisi (da coronavirus) ha anzitutto caratteristiche, dimensione e durata del tutto imprevedibile, comuni a quelle di altre vissute nei decenni scorsi. La sua specificità è la 'disordinata durata': non riusciamo a prevedere per quanto tempo le attività economiche e sociali saranno condizionate e dovranno essere limitate". Così il commissario Domenico Arcuri - che è anche Ad di Invitalia - in video nel corso di una audizione alle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera. "Alla fine dell'estate - ha aggiunto - potremo liberarci di questo fardello (gli acquisti all'estero, ndr) e dire che abbiamo il 100% di dispositivi di protezione individuale (dpi) prodotti in Italia, al momento è un quarto. Penso che in 40 giorni non io, ma gli italiani abbiamo fatto un buon lavoro".