British Airways annuncia 12 mila esuberi

MILANO, 28 APR - British Airways "sta formalmente notificando ai suoi sindacati una proposta di ristrutturazione e un programma di esuberi" che "probabilmente impatterà la maggior parte dei dipendenti" della compagnia e che "potrebbe causare fino a 12 mila esuberi". Lo si legge in una nota di Iag, la holding che controlla British Airways e Iberia. L'annuncio è stato dato contestualmente ai risultati preliminari del primo trimestre. I ricavi, a causa dell'epidemia di Covid-19, sono scesi a 4,6 miliardi di sterline (-13% sullo stesso periodo dello scorso anno), mentre il risultato operativo prima delle poste straordinarie registra una perdita di 535 milioni di sterline (utile di 135 milioni nel 2019). L'utile ante imposte sconterà inoltre un costo straordinario di 1,3 miliardi a causa dell'inefficacia degli strumenti di copertura sul carburante e le valute per il resto del 2020. Per il secondo trimestre è attesa una perdita "significativamente peggiore".