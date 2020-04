Amici Speciali, torna De Filippi all'insegna solidarietà

ROMA, 28 APR - "Continuiamo a credere che il domani sia migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro Paese, ognuno come può. Noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto". Il promo, diffuso sui canali social di Witty Tv, annuncia il ritorno su Canale 5 del programma di Maria De Filippi, in una versione ripensata in chiave solidale per l'emergenza coronavirus. 'Amici Speciali - Con Tim insieme per l'Italia' sarà una maratona di quattro puntate - in onda in diretta da maggio, la collocazione è da definire - destinata a mettere in palio premi anti-Covid. Lo spot ufficializza anche il cast, composto da dodici professionisti del ballo e del canto usciti dalla scuola del talento di De Filippi. Cinque ballerini, Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino, e sette cantanti, The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random. Nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, scenderanno in campo nello studio di Amici - senza pubblico - e si sfideranno in una serie di prove di ballo e canto: ogni puntata avrà un vincitore, ma nessuno sarà eliminato. I verdetti saranno affidati a una super giuria, ancora top secret. Obiettivo di De Filippi e della sua squadra è arricchire l'offerta di intrattenimento per il pubblico, costretto ancora a casa nonostante il parziale allentamento del lockdown, e insieme dare un contributo per combattere l'emergenza. (ANSA).