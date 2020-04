Intesa, sì aumento capitale Ops su Ubi

MILANO, 27 APR - L'assemblea straordinaria di Intesa Sanpaolo ha dato il via libera, con voto favorevole del 98,04% del capitale presente, alla delega al cda a deliberare entro il 31 dicembre 2020 un aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo di 1,011 miliardi, oltre sovraprezzo, con emissione di un numero massimo di 1.945.284.755 azioni ordinarie a servizio dell'Ops su Ubi banca. L'assemblea, nella parte ordinaria, ha anche approvato il bilancio 2019 con un utile di 4,18 miliardi interamente a riserva. L'operazione su Ubi Banca andrà avanti anche "in presenza di adesioni al 50% più una azione del capitale di Ubi", afferma il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. La creazione di un "campione italiano - leader a livello continentale, grazie alla posizione di settimo operatore per generazione di ricavi e terzo per valore di borsa dell'Eurozona - sarà in grado di generare ulteriori benefici per tutti gli stakeholder e per i territori di elezione di Ubi", conclude.