Mattarella, vicinanza a Polizia

ROMA, 27 APR - "Con profonda tristezza ho appreso la notizia del decesso in servizio dell'Agente scelto Pasquale Apicella nel corso di un intervento per fermare i responsabili di un tentativo di furto presso un istituto bancario di Napoli. Nell'esprimere a lei e alla Ps la mia solidale vicinanza, la prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e all'Assistente Capo Salvatore Colucci, rimasto ferito nell'intervento, gli auguri di pronto ristabilimento". Così Mattarella, in un messaggio al Capo della Polizia Franco Gabrielli.