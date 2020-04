Primo Maggio: nella piazza virtuale Nannini, Rossi, Zucchero

ROMA, 27 APR - I contributi di Gianna Nannini, Vasco Rossi, Zucchero. E poi ci saranno anche Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca. E' il cast che animerà il tradizionale Concertone del Primo Maggio, quest'anno rivoluzionato nella sua forma a causa del coronavirus. Niente bagno di folla in piazza San Giovanni a Roma, ma l'appuntamento promosso da Cgil, Cisl e Uil, che per quest'anno hanno scelto il titolo "Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro", non ha voluto cedere le armi. E allora, venerdì 1 maggio dalle 20 alle 24, andrà in onda un'edizione speciale in diretta su Rai3 e in contemporanea su Radio2. L'evento sarà condotto dal Teatro Delle Vittorie a Roma, mentre i live verranno realizzati principalmente all'Auditorium Parco della Musica di Roma (dove è installato l'Auditorium Stage Primo Maggio 2020) oltre che in altre location sparse per l'Italia e scelte direttamente dagli artisti. (ANSA).