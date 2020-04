Toscana, 132 nuovi positivi e 18 morti

FIRENZE, 26 APR - In Toscana salgono a 9.147 i casi di pazienti positivi al Coronavirus (132 in più rispetto a ieri) e altri 18 sono i morti (totale regionale 778 dall'inizio dell'epidemia) di cui 11 nella sola provincia di Firenze. Così il consueto bollettino della Regione sulla diffusione del Coronavirus nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i guariti totali (+9,1%, raggiungono quota 2.300 di cui 1.118 'clinicamente guariti' e 1.182 guarigioni virali con doppio tampone negativo). I test eseguiti sono 127.394, 1.899 in più rispetto a ieri. Il recupero nell'analisi di circa 2.000 tamponi effettuati nei giorni precedenti, spiega la Regione, ha influenzato l'aumento del numero di nuovi casi. In casa ci sono adesso 5.234 persone positive in isolamento domiciliare (-59 su ieri) mentre sono 16.171 (-198) le persone in sorveglianza attiva per contatti con persone contagiate. Si riducono i ricoverati, ad ora 835: 18 in meno di cui 158 in terapia intensiva (-8), quota più basso per le terapie intensive dal 17 marzo.