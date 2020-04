Campania,attività motoria con mascherine

NAPOLI, 26 APR - L'attività motoria, come da ordinanza numero 39 di ieri del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, in Campania, "è consentita esclusivamente con l'uso obbligatorio delle mascherine, e quindi non si tratta di attività motoria di livello più impegnativo". Lo sottolinea l'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-2019.