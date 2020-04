Proteste lockdown, 100 arresti a Berlino

ROMA, 25 APR - Decine di persone, oltre 100 per la polizia, sono state arrestate a Berlino perché protestavano contro il lockdown imposto per contenere la diffusione del coronavirus. I manifestanti urlavano "voglio indietro la mia vita" e sorreggevano cartelli con su scritto "difendi i diritti costituzionali" e "la libertà non è tutto ma senza libertà tutto è nulla". La Corte Costituzionale ha stabilito a inizio mese che anche durante il lockdown le manifestazioni sono autorizzate a patto che i partecipanti mantengano la distanza di sicurezza. Alcuni di coloro che hanno protestato oggi hanno cercato di farlo, sedendosi a terra e indossando le mascherine, ma altri si sono invece ammassati. Il portavoce della polizia Thilo Cablitz ha spiegato che "in base al regolamento del lockdown gli agenti sono obbligati a impedire questo tipo di assembramenti".