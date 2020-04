25 aprile, ad Ancona 'corteo' di foto

ANCONA, 25 APR - "La quarantena obbligata ci costringe a casa, ma non ci impedisce di manifestare virtualmente, lontani, ma vicini nella lotta contro ogni forma di fascismo e razzismo". Così Altra Idea di Città, formazione di sinistra di Ancona, oltre ad aver aderito alla mobilitazione nazionale dell'Anpi con il il canto di "Bella Ciao" ai balconi ha organizzato una 'corteo' di foto proprie e dei propri simpatizzanti, appese lungo via Matteotti, "dedicata al deputato socialista assassinato da Mussolini nel 1924, il più possibile vicino ai luoghi in cui ogni 25 aprile siamo soliti scendere in piazza per ricordare ed onorare la Resistenza partigiana". Un gesto "nel pieno rispetto delle prescrizioni governative che ci impongono di rimanere in casa con il quale abbiamo voluto 'metterci la faccia' anche quest'anno, nonostante il coronavirus, per ribadire che nel nostro Paese non c'è spazio per chi intende riscrivere la storia legittimando forme dirette o indirette di fascismo, per urlare ora e sempre Resistenza".