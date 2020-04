Tesei, 25 aprile sorto nuovo giorno

ROMA, 25 APR - "Proprio oggi, più che mai, sentiamo ancor più vicino a noi un evento storico che ha visto il sorgere di un nuovo giorno": lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei in occasione del 25 aprile. Lo ha fatto partecipando alla cerimonia che si è svolta a Perugia insieme al sindaco Andrea Romizi. "Pur purtroppo lontani dalle celebrazioni popolari che la festa della Liberazione è abituata a far vivere - ha detto Tesei -, auguro un buon 25 aprile a tutti voi, citando e sottoscrivendo la frase del Presidente Mattarella: 'rinasceremo come allora'".