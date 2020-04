Alto Adige ok 80% boschi colpiti da Vaia

BOLZANO, 25 APR - La tempesta Vaia di fine ottobre 2018 ha abbattuto 5.918 ettari di bosco, ovvero l'1,7% dell'intera superficie boschiva altoatesina. In Alto Adige, a un anno e mezzo di distanza, i lavori nei 'cimiteri dei boschi' sono quasi terminati. Nonostante il lockdown per l'emergenza coronavirus. Circa 1.250.000 metri cubi di legname sono stati rimossi, questo corrisponde all'80% degli alberi abbattuti. "La riuscita si deve alla grande professionalità e buona sinergia messe in campo", sottolinea l'assessore altoatesino Arnold Schuler. "Ora resta ancora un 20% di interventi complessi, dove la sicurezza del lavoro ha assoluta priorità", fa presente il direttore della ripartizione Mario Broll. "Presso la Scuola forestale Latemar sono stati tenuti 27 corsi di preparazione per garantire competenze nell'esecuzione della lavorazione del legname da schianto, che è una delle attività lavorative maggiormente pericolose nel bosco", ricorda l'assessore Schuler.