Coronavirus: Piemonte, numero contagi alto ma record guariti

TORINO, 24 APR - E' di nuovo alto oggi, +731, l'incremento dei contagi da Coronavirus in Piemonte nel bollettino quotidiano diffuso dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il numero complessivo è ora di 24.050. Ma cresce la curva dei guariti, +333 nelle ultime 24 ore, il numero più alto di sempre, che portano il totale a 3.762. Altri 2.114 sono 'in via di guarigione'. Rimane stabile il numero dei decessi, oggi 69 in più, per un totale di 2.737 dall'inizio della pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 253 (-8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.922. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.262 I tamponi diagnostici finora eseguiti 127.108, di cui 66.429 risultati negativi. (ANSA).