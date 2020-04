Violenza gruppo,misure cautelari per tre

ROMA, 24 APR - Avrebbero abusato di una coetanea nel corso di un falò organizzato la notte di ferragosto dello scorso anno da una comitiva di ragazzi sul litorale romano. Per questo tre giovani, all'epoca dei fatti minorenni, sono stati colpiti da misure cautelari eseguite oggi dalla polizia. Il gip del Tribunale per i Minorenni di Roma ha disposto misure cautelari differenziate: collocamento in comunità, obbligo di permanenza in casa e prescrizioni. Questa mattina gli investigatori della Squadra Mobile di Roma e del commissariato Fiumicino, al termine di un'attività d'indagine diretta dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, hanno eseguito l'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti dei tre ragazzi che sono "gravemente indiziati del delitto di violenza sessuale di gruppo". A quanto ricostruito dagli investigatori, i tre avrebbero abusato di una loro coetanea, durante un falò organizzato da ragazzi in gran parte minorenni, approfittando del fatto che aveva bevuto.