Papa prega per insegnanti e studenti

CITTÀ DEL VATICANO, 24 APR - "Preghiamo oggi per gli insegnanti che devono lavorare tanto per fare lezione via internet e altre vie mediatiche". Lo ha detto il Papa nell'introduzione della messa a Santa Marta dedicata. come ormai da settimane, alle vittime e alle conseguenze del coronavirus. "E preghiamo per gli studenti che devono fare gli esami in un modo nel quale non sono abituati", ha aggiunto Papa Francesco.