Star Wars, Disney prepara una serie creata da una donna

(di Alessandra Baldini) NEW YORK, 23 APR - Disney+ sfida il coronavirus e allarga l'universo di Star Wars. Secondo "Variety", Lesley Headland, che ha co-creato, diretto e prodotto la serie di Netflix "Russian Doll", sarebbe al lavoro su un pacchetto di puntate imperniate su un personaggio femminile. La serie, i cui particolari sono ancora top secret, si svolgerebbe in un arco temporale inesplorato rispetto ad altri progetti legati a Guerre Stellari. La Headland scriverà la sceneggiatura e sarà la producer principale. La scelta della Headland segna un nuovo passo avanti del mondo di Star Wars verso una maggiore diversità dietro la macchina da presa. Finora i film della saga avevano sempre privilegiato uomini nei ruoli creativi principali con l'eccezione di "L'Impero Colpisce Ancora", co-sceneggiato da Leigh Brackett con Lawrence Kasdan. Disney+ sembra muoversi in una nuova direzione: molti episodi di "The Mandalorian" sono stati diretti da donne: Bryce Dallas Howard e Deborah Chow, quest'ultima assegnata anche alla regia dell'attesa serie su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor. (ANSA).