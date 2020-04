Padova, concerto sax da tetto ospedale

VENEZIA, 23 APR - Un concerto speciale per il personale sanitario dell'Azienda ospedaliera di Padova: oggi alle 13.00 il musicista padovano Flavio Bordin, in arte "FlavioSax", ha suonato il suo sassofono dal tetto dell'ospedale per ringraziare medici, infermieri, operatori sanitari, amministrativi e tecnici impegnati a combattere il Coronavirus. FlavioSax ha eseguito tre brani: Caruso di Lucio Dalla, Viva la Vida dei Coldplay (con bis) e l'aria Nessun dorma. Con lui, sopra il settimo piano del monoblocco padovano, anche una troupe di tecnici audio e video che hanno ripreso l'esibizione da diverse angolazioni. "E' stato meraviglioso - racconta Bordin - Medici e infermieri ballavano e cantavano affacciati alle finestre e sui terrazzi degli altri edifici, tutti applaudivano e molti mi hanno chiesto il bis. Mentre suonavo mi è scesa anche qualche lacrima, non mi era mai successo. Ora mi piacerebbe ripetere l'esperienza, magari con un tour sui tetti degli ospedali del Veneto e di tutta Italia".