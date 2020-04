25 aprile: Fico, è festa di tutti

ROMA, 23 APR - "Il 25 aprile appartiene a tutti, è un giorno di festa, perché la Resistenza e la Liberazione diedero il via a quei valori e principi fondamentali su cui si basa la nostra Costituzione. Oggi è ancora più attuale, perché difendendo quei valori e principi difendiamo la nostra Repubblica, per esempio il fatto che una persona viene sempre curata, difendiamo gli ospedali pubblici dove anche un assassino o uno straniero deve essere curato. Questi principi ci fanno amare la Repubblica e la bandiera". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico aprendo il convegno on line organizzato in occasione del 25 aprile dall'Intergruppo parlamentare per i luoghi della memoria, presieduto da Andrea De Maria (Pd).