Delrio, passi avanti Ue o vince egoismo

ROMA, 23 APR - "Oggi a Bruxelles dobbiamo fare un passo avanti per il futuro dell'Europa. Non solo economico perché siamo di fronte a una crisi senza precedenti, ma anche politico: se non ci sarà la volontà di risolvere insieme problemi comuni ovunque avranno la meglio egoismi e nazionalismi". Lo ha scritto su twitter Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.