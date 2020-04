Grecia, 2 migranti feriti dalla polizia

ISOLA DI LESBO, 23 APR - Due richiedenti asilo sull'isola di Lesbo sono stati colpiti e feriti dalla polizia per aver violato la quarantena imposta contro il coronavirus. Si tratta di un iraniano e un afghani portati nell'infermeria del campo profughi di Moria con ferite di arma da fuoco e poi ricoverati in ospedale, le loro condizioni non sono gravi. Alla polizia hanno raccontato di essersi allontanati dal campo che si trova in lockdown come tutte le altre strutture che ospitano migranti in Grecia. Al momento non sono stati riportati casi di Covid-19 nei campi sull'isole, mentre sono stati registrati casi di positività in due campo e un albergo per migranti sulla terraferma, dove sono state testate 150 persone.