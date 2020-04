Borsa: Europa chiude in rialzo

MILANO, 22 APR - Le Borse europee chiudono in rialzo con gli investitori che guardano alla fase 2 dell'emergenza coronavirus. Alla vigilia del consiglio europeo e con il petrolio in rialzo, al centro dell'attenzione resta la crisi economica innescata dalla pandemia e le misure che saranno adottate per stimolare la crescita. Chiudono la seduta in rialzo Londra (+2,3%), Francoforte (+1,61%), Parigi (+1,25%) e Madrid (+1,28%).