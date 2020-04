Greta, vite umane non hanno prezzo

ROMA, 22 APR - "Sulle vite umane non possiamo mettere un prezzo". Così l'attivista Greta Thunberg parlando della pandemia da Coronavirus si riferisce a "migliaia di persone" che hanno perso la vita e osserva anche che la "pandemia ha mostrato che questa società non è sostenibile" e che non si può fare una sorta di scambio fra "scelte economiche e il valore della vita delle persone". "Dobbiamo affrontare due crisi in una volta, quella del coronavirus e quella climatica e come nell'attuale pandemia ascoltiamo la scienza e gli esperti così dobbiamo fare per l'altra crisi" contro il riscaldamento globale. Così l'attivista svedese Greta Thunberg dal museo dei Nobel a Stoccolma in una conversazione web con il direttore del Potsdam Institute Johan Rockström dalla Germania.