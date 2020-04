Conte convoca sindacati alle 16,30

ROMA, 22 APR - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato i sindacati, a quanto si apprende, alle 16.30 per fare un punto sulla "fase 2". In un primo momento era stata ipotizzata per questo pomeriggio la cabina di regia con gli enti locali ma, a quanto si apprende, a questo punto la riunione potrebbe slittare a domani. Stasera, alle 21, è previsto invece il consiglio dei ministri.