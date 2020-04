Cura Italia: opposizione protesta

ROMA, 22 APR - "Ieri sera, ieri notte la Commissione Bilancio, il Governo ha alzato le braccia, la maggioranza ha alzato le braccia ci ha reso noto che non era possibile accogliere nessuna proposta dell'opposizione. Ma per quale motivo? Perché non sono d'accordo nella maggioranza, perché non erano d'accordo su quali emendamenti della maggioranza accogliere, visto che stanno litigando su tutto 5 Stelle, Pd, LeU e Italia Viva, su qualsiasi cosa. Quindi il provvedimento arriverà blindato alla Camera". Così Riccardo Molinari, parlamentare e capogruppo della Lega alla Camera, ad Agorà Rai Tre, sulla discussione del dl Cura Italia ieri in commissione e oggi in Aula alla Camera.