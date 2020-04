Coronavirus, altri 2.700 morti negli Usa

NEW YORK, 21 APR - Sono 2.700 le persone decedute con coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Una seconda ondata di coronavirus potrebbe essere più letale di quella attuale perché si andrebbe ad accavallare con la stagione dell'influenza. E' quanto temono gli statunitensi Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). "C'è la possibilità che un assalto del virus il prossimo inverno possa essere più difficile di quello che stiamo attraversando ora", afferma Robert Redfield, direttore dei Cdc, in un'intervista al Washington Post.