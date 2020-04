Per l'Earth Day 7 ore live streaming con National Geographic

ROMA, 21 APR - Sette ore di live streaming non stop, 17 panel, oltre 30 ospiti e un'orchestra insieme per fare il punto sulla situazione che il Pianeta sta vivendo in questo momento e valutare problemi e soluzioni da qui al 2030. Questo è 'Cosa ci dice la Terra', la maratona in live streaming organizzata da National Geographic per celebrare il 50esimo anniversario dell'Earth Day (Giornata della Terra). Dalle 15.00 alle 22.00 di mercoledì 22 aprile, sul sito web di National Geographic e su quelli dei partner dell'evento (Ansa, Gedi Gruppo Editoriale e Sky TG24) si alterneranno interventi, interviste e momenti di confronto. A fare da padroni di casa, Marco Cattaneo e Susan Goldberg direttori, rispettivamente, delle edizioni italiana e internazionale del mensile National Geographic, insieme ai ricercatori italiani di National Geographic Federico Fanti, Giovanni Chimienti, Martina Capriotti, Martina Panisi e Nicole Schwab (Director for International Relations for National Geographic Society's Campaign for Nature). Fra i protagonisti della maratona: l'astronauta Luca Parmitano; Carlotta Sami, portavoce Unhcr in Italia; attori e registi come Margherita Buy, Carolina Crescentini, Alessandro Gassman e Carlo Verdone; gli scrittori Erri De Luca e David Quammen; Piero Pelù, Claudio Marchisio, Giovanni Soldini, Paola Maugeri e Mario Tozzi. Ci si confronterà su temi come il cambiamento climatico e le sue conseguenze; l'importanza delle fonti rinnovabili; l'economia circolare, la produzione sostenibile,;i consumi consapevoli e ridotti; le nuove problematiche sanitarie e il rapporto emotivo tra uomo e ambiente. Ad arricchire il palinsesto anche un breve concerto di apertura offerto dalla World Youth Orchestra ensemble formato da giovani musicisti di tutto il mondo, fondata nel 2011, che eseguirà, tra gli altri, il brano O' Sole Mio. (ANSA).