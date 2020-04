Mes: E.Letta,servono tutti gli strumenti

ROMA, 21 APR - "Si dica la verità. A seguire il dibattito italo-italiano sembra che possiamo scegliere: sì Recovery Fund, no MES, no Eurobond, sì Bce. Non è così. Esplode debito, crollano occupazione e produzione, è la peggiore crisi di sempre. Ci sarà bisogno di tutti quegli strumenti e di altro ancora". Lo scrive su twitter Enrico Letta, ex presidente del Consiglio.