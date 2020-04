Prezzo del petrolio torna sopra lo zero

SINGAPORE, 21 APR - Il prezzo del petrolio americano, che ieri è diventato negativo per la prima volta nella sua storia a causa della saturazione delle scorte e del crollo della domanda legato alla crisi del coronavirus, è rimbalzato stamattina in Asia tornando leggermente sopra lo zero. Un barile di West Texas Intermediate (Wti) per le consegne di maggio viene commercializzato all'apertura dei mercati a 0,56 dollari, contro una chiusura ieri sera a New York di -37,63 dollari.