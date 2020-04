Firenze, codice giallo vento di Grecale

FIRENZE, 20 APR - Un codice giallo per vento su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze, tranne che per l'Alto Mugello, è stato emanato per martedì 21 aprile dalla Sala di Protezione civile della Città metropolitana. In arrivo vento forte di Grecale con raffiche fino a 40-60 km/h in pianura e 60-80 km/h o localmente superiori sui rilievi.