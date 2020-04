Cast fiction Rai si reinventa sul web

ROMA, 20 APR - In tempi di coronavirus e con il mondo di cinema e televisione sostanzialmente al palo, alcuni attori e parte del cast tecnico della serie televisiva Rai "Il paradiso delle signore" si reinventa e mette in piedi l'inedita web serie "Dieci giorni almeno". Un progetto a budget zero, nato dall'idea dell'attore Emanuel Caserio e realizzata esclusivamente con gli smartphone all'interno degli appartamenti diventati improvvisati set televisivi. Il coordinamento è stato affidato a Vittorio Torre, anche montatore, mentre trama e scrittura sono di Massimiliano Mattiello. "Dieci giorni almeno" è una serie dramedy in 7 episodi disponibile a partire dal 26 aprile su YouTube e sui canali social Instagram e Facebook del progetto. I protagonisti vestiranno i panni del cast artistico e tecnico di un cortometraggio, alle prese con tutte le difficoltà legate alla quarantena. Dall'attore insicuro al casting director, dalla regista alla scenografa, tutti daranno vita a una serie che promette anche di strappare un sorriso.