Dl scuola: Lega, stabilizzare precari

ROMA, 20 APR - "La Lega ha depositato una risoluzione in commissione cultura in cui si chiede al Governo di stabilizzare i docenti con almeno 36 mesi di servizio. Il concorso straordinario per 24.000 docenti voluto dal Ministro Azzolina, mette infatti a rischio disoccupazione migliaia di precari che, dopo aver insegnato per anni e aver contribuito a reggere il nostro sistema d'istruzione, da settembre si ritroverebbero licenziati". Lo afferma il deputato della Lega Rossano Sasso. "Chiediamo che il ministro preveda procedure concorsuali semplificate, che tengano conto essenzialmente del periodo di servizio già prestato e delle esperienze culturali e professionali possedute dai docenti, attraverso un concorso per servizio e titoli. Migliaia di insegnanti precari attendono una risposta dal governo nella speranza che non prevalga la linea Azzolina che punta a cancellare dal mondo del lavoro migliaia di precari storici", conclude Sasso.