8.700 denunciati, 17mila nel weekend

ROMA, 20 APR - Sono 17.500 i denunciati nel fine settimana per il mancato rispetto delle prescrizioni per il contenimento del Coronavirus. Agli 8.800 di sabato si aggiungono gli 8.700 di domenica, secondo i numeri forniti dal Viminale. Ieri in 8.641 sono stati sanzionati ieri per spostamenti non legittimi, 74 per false dichiarazioni e 9 per violata quarantena. Sono state 197.750 le persone controllate, mentre gli esercizi commerciali monitorati sono stati 68.252: 104 i titolari denunciati, 32 le attività chiuse.