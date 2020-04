Zero nuovi positivi accertati in Umbria

PERUGIA, 20 APR - Per la prima volta l'Umbria registra praticamente zero nuovi casi accertati di coronavirus e lo fa nel giorno in cui i guariti, 700 (+55 rispetto a ieri) superano nettamente gli attualmente positivi (591, -54). E' il quadro che emerge dai dati aggiornati dalla Regione alle 8 di lunedì 20 aprile. Positive al Covid-19 risultano 1.349 persone (+1 rispetto a ieri) ma il nuovo paziente proviene da fuori regione ed è ricoverato in Umbria. Questo comunque a fronte di soli 391 tamponi eseguiti più di ieri, 25.546 nel complesso, entro le ore 8 del 20 aprile. Risultano poi 167 clinicamente guariti (-42) e 58 deceduti (invariato). Dei pazienti positivi sono ricoverati in 142 (+4), 29 (-1) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.375 (-96) e 11.793 (+176) quelle che ne sono uscite. (ANSA).