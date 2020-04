Sisma, presto ordinanza semplificazione

ANCONA, 19 APR - Varo in tempi rapidi dell'Ordinanza sulla semplificazione delle procedure e, entro l'estate, un testo unico delle Ordinanze sulla ricostruzione privata e pubblica, un canale diretto di comunicazione con i Comitati dei cittadini per una maggiore condivisione delle decisioni e sostegno alla creazione di un Dipartimento presso la presidenza del Consiglio cui affidare la regia delle ricostruzioni dopo le catastrofi naturali. Sono impegni presi, al termine dell'incontro in videoconferenza, dal commissario alla ricostruzione del Centro Italia post sisma 2016, Giovanni Legnini, con oltre 40 rappresentanti delle associazioni dei cittadini terremotati. "Il rapporto con i Comitati che rappresentano gli abitanti e i portatori di interessi legittimi è fondamentale - ha detto Legnini nella riunione - Voglio stabilire con voi un canale di comunicazione diretta attraverso il quale potremo confrontarci e potrete inviare le vostre proposte e segnalazioni, evidenziare problemi, inefficienze ed omissioni".