Famiglie per il lockdown, da Banfi a Modern Family

ROMA, 19 APR - In settimane nelle quali la vita (24 ore su 24) in famiglia è d'obbligo, il piccolo schermo ci offre, tra canali generalisti e piattaforme, decine di occasioni per scoprire o riscoprire fra serie e show, famiglie 'vintage', reali, allargate, unite, disfunzionali, caotiche, comiche e persino inquietanti. Senza dimenticare le innumerevoli variazioni noir di quelle criminali, da I Soprano a Gomorra, da Suburra a Narcos o ZeroZeroZero. La Rai mette a disposizione su Rai Play tanti propri 'classici' sul tema, da La famiglia Benvenuti a Un medico in famiglia; da Questo nostro amore a Una grande famiglia. Tanti evergreen anche su Mediaset Play, da una maestosa Virna Lisi nelle varie stagioni di Caterina e le sue figlie alla 'regina' delle sitcom italiane Casa Vianello. o I Cesaroni. Le famiglie, nel senso più ampio del termine, si moltiplicano su canali satellitari, digitali (tra programmazione e on demand) e piattaforme. Fra le tante su Sky, ci sono discografici tendenti al crimine di Empire. Sta andando in onda l'ultima stagione, l'11/a, della sitcom 'acchiappa premi' (ha vinto 22 Emmy) e pubblico, Modern Family. C'è l'intensa dramedy tra passato e presente This is us. Complotti, traumi e sorprese si mescolano in Succession. Un posto d'onore ce l'hanno sempre le disavventure della famiglia animata più amata, I Simpson. Anche chi preferisce show e docureality ha da scegliere: dalle sfide in cucina di Family Food Fight a Le Grandi famiglie del vino (Gambero rosso) Su Netflix, fra le le altre, chi ama le famiglie reali, può appassionarsi a The Crown e divertirsi con la soap comica The Windsors. Crime e commedia si mescolano nel racconto di tre mamme piene di debiti che decidono di 'arrotondare' dandosi a rapine e spacci vari in Good Girls. Strada simile ma molto più dark in Ozark. Tra i nuovi classici si può ritrovare Una mamma per amica (miniserie revival compresa). Spazio alle famiglie anche su Amazon Prime, con produzioni originali come The Romanoffs a Crisi in sei scene di Woody Allen e la possibilità di rivedere successi globali come Downton Abbey. (ANSA).