Umbria,guariti come attualmente positivi

PERUGIA, 19 APR - In Umbria il numero dei guariti da coronavirus raggiunge quello degli attualmente positivi, 645 per entrambi i parametri in base ai dati aggiornati alle ore 8 di domenica 19 aprile dalla Regione. Le persone positive al Covid risultano 1.348 persone (+4 rispetto a ieri) con 25.155 tamponi (+1.065) fatti e analizzati. Gli attualmente positivi sono 645 (-83) così come i guariti (+86), mentre 209 sono i clinicamente guariti (-48). I deceduti sono 58 (+1). I ricoverati sono 138 (-3), 30 (-2) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.471 (-162). Sempre alla stessa data, risultano 11.617 (+471) le persone uscite dall'isolamento. (ANSA).