In Lombardia continua calo dei ricoveri

MILANO, 18 APR - In Lombardia il totale dei casi positivi al coronavirus è di 65.381, con un aumento di 1245, con 11.818 tamponi effettuati. I decessi sono 12.050, con un aumento di 199, mentre ieri c'erano state 243 nuove vittime. Calano i ricoverati in terapia intensiva (947, -24) e quelli nei reparti normali (10.042, -585). Sono i dati resi noti dal vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, che ha sottolineato che l'accesso agli ospedali cala sempre di più" ma "il numero dei decessi ci fa dire che siamo ancora in emergenza".