Giappone, contagi superano quota 10mila

TOKYO, 18 APR - I contagi di coronavirus in Giappone superano per la prima volta quota 10.000 con la capitale Tokyo ancora una volta a guidare la classifica nel Paese con 181 nuove infezioni, per un totale di 2,975. L'incremento di quasi 10 volte da fine marzo, secondo i media nipponici, è la prova evidente della necessità di maggiori sforzi per contenere la pandemia a livello nazionale. Lo scorso 7 aprile il premier Shinzo Abe ha decretato lo stato di emergenza in 7 prefetture dell'arcipelago, inclusa Tokyo, una decisione estesa da ieri a tutte le 47 prefetture del Paese, fino al 6 maggio. Ad oggi, in base alle rilevazioni del ministero della Salute nipponico, i casi di infezioni a livello nazionale raggiungono quota 10.431 con 236 morti accertate, incluse 13 della nave da crociera Diamond Princess.