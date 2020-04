Coronavirus: 290 nuove vittime in Belgio

BRUXELLES, 18 APR - Sono 290 le nuove vittime legate alla pandemia di Covid-19 segnalate in Belgio nelle ultime 24 ore. Fra queste, 93 sono morte in ospedale, 192 nelle case di riposo. Il conteggio totale dei decessi arriva così a 5.453, il 47% dei quali è avvenuto in ospedale, mentre il 51% nelle residenze per anziani. Quest'ultima cifra, però, conteggia anche i casi di contagio considerati sospetti, non confermati da alcun test di laboratorio. Lo hanno comunicato i portavoce del centro di crisi durante la conferenza stampa quotidiana. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, continua la lenta diminuzione dei ricoveri. Nelle ultime 24 ore, 303 persone sono entrate in ospedale, mentre 387 sono state dimesse. Attualmente sono ricoverate per un infezione da coronavirus 5.069 persone (-92 rispetto all'ultimo aggiornamento). Fra queste, 1.119 sono in terapia intensiva (-21). I nuovi casi di contagio identificati sono 1.045, per un totale di 37.183 dall'inizio dell'epidemia.