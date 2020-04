Coronavirus:42.727 guariti, 2.563 in più

ROMA, 17 APR -Sono 42.727 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 2.563 più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 2.072. Sono 22.745 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 575. Ieri l'aumento era stato di 525. E sono complessivamente 106.962 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 355 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 1.189. Si tratta dell'incremento più basso dal 2 marzo: quel giorno l'aumento dei nuovi casi fu di 258 mentre il giorno dopo l'incremento fu di 428 nuovi casi positivi.