Covid, requisiti 5,5 mln guanti a Genova

GENOVA, 17 APR - Al porto di Genova Prà è stato intercettato e requisito un carico di 4 milioni e 100 mila di guanti monouso in vinile proveniente dalla Cina e destinati in Germania e un carico di 1 milione e 360 mila guanti in lattice e nitrile provenienti dalla Tailandia, importati da una società inglese e destinati a una ditta di Melzo (Milano). Continua così, segnala una nota, l'azione dei funzionari del reparto Antifrode dell'Agenzia dogane e monopoli di Genova e dei finanzieri del II gruppo della guardia di finanza di Genova, finalizzata in questo periodo anche a individuare spedizioni di presidi sanitari e dispositivi di protezione individuale, indispensabili a fronteggiare l'emergenza pandemica. Interessato il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid 19 e ottenuta l'autorizzazione, è stata avviata la procedura di requisizione della merce che è stata immediatamente messa a disposizione della Protezione Civile della Regione Liguria.